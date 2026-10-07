Lindt Aktie News: Lindt zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 79'000,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'529 Punkten liegt. In der Spitze legte die Lindt-Aktie bis auf 79'100,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79'000,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10 Lindt-Aktien.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 40,15 Prozent niedriger. Bei 77'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 1,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'864,00 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'173,54 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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