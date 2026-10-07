Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag im Plus

Das Papier von Lindt konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 80'100,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'504 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Lindt-Aktie sogar auf 80'500,00 CHF. Bei 79'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 104 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 39,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77'500,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 3,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'864,00 CHF ausgeschüttet werden.

Die Lindt-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'173,54 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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