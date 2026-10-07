Lindt Aktie News: Lindt schiebt sich am Mittag vor

Das Papier von Lindt konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 80'000,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'517 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lindt-Aktie bei 80'500,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79'000,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 72 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 3,13 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'864,00 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'173,54 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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