Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Lindt-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 87'500,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'006 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 87'500,00 CHF. Bei 87'800,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5 Lindt-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 50,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2026 auf bis zu 87'000,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 0,57 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'853,81 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'239,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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