Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Abschlägen

Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 86'500,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'098 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 86'500,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 87'800,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 70 Lindt-Aktien.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2026 Kursverluste bis auf 86'500,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Nach 1'800,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1'853,81 CHF je Lindt-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'239,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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