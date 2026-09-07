Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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07.09.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Montagmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lindt. Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 87'000,00 CHF.
Die Lindt-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 87'000,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'063 Punkten notiert. Die Lindt-Aktie gab in der Spitze bis auf 87'000,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87'800,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 28 Lindt-Aktien.
Bei 132'000,00 CHF markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 51,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 87'000,00 CHF fiel das Papier am 03.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'853,81 CHF.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'239,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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