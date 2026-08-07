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07.08.2026 09:29:00

Lindt Aktie News: Lindt gewinnt am Vormittag an Boden

Lindt Aktie News: Lindt gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Lindt zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 95'900,00 CHF.

Lindt
95338.92 CHF 0.94%
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Um 09:28 Uhr wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 95'900,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'502 Punkten steht. In der Spitze gewann die Lindt-Aktie bis auf 95'900,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94'800,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 7 Aktien.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 27,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91'900,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 4,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'234,03 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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