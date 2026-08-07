Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr sprang die Lindt-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 96'300,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'560 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lindt-Aktie bisher bei 96'700,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 94'800,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 62 Lindt-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. 37,07 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.06.2026 auf bis zu 91'900,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 4,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'856,69 CHF.

Die Lindt-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'234,03 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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