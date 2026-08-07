Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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07.08.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Mittag stärker
Die Aktie von Lindt zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lindt-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 96'000,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 96'000,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'569 Punkten steht. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96'000,00 CHF zu. Bei 94'800,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 36 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 37,50 Prozent wieder erreichen. Am 18.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91'900,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 4,27 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'856,69 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'234,03 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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