Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag in Rot

Die Lindt-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 89'700,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. Im Tief verlor die Lindt-Aktie bis auf 89'700,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91'100,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130'400,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lindt-Aktie 45,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2026 (77'500,00 CHF). Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 15,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'864,68 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'162,00 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats

Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten

Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung