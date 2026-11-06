|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag in Rot
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 89'700,00 CHF.
Die Lindt-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 89'700,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. Im Tief verlor die Lindt-Aktie bis auf 89'700,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91'100,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6 Lindt-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130'400,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lindt-Aktie 45,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2026 (77'500,00 CHF). Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 15,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'864,68 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.
Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'162,00 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
06.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Mittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats (AWP)
|
02.11.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
26.10.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Lindt am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.