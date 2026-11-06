Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 88'300,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'742 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Lindt-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87'400,00 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 91'100,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 72 Aktien.

Bei 130'400,00 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77'500,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'864,68 CHF aus.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'162,00 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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