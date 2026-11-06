Lindt Aktie News: Lindt am Mittag Verlust reich

Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 88'600,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'613 Punkten realisiert. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88'400,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91'100,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 32 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 130'400,00 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,18 Prozent. Bei 77'500,00 CHF fiel das Papier am 05.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 14,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'864,68 CHF belaufen.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'162,00 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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