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06.10.2026 09:29:00

Lindt Aktie News: Lindt kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Lindt Aktie News: Lindt kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 78'000,00 CHF.

Lindt
78465.00 CHF 2.02%
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Im SIX SX-Handel kam die Lindt-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 78'000,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'617 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lindt-Aktie bisher bei 78'100,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 77'700,00 CHF. Bei 77'700,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9 Lindt-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'864,00 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 07.03.2028 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'173,54 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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