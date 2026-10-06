Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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06.10.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Lindt gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 78'500,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 78'500,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'549 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Lindt-Aktie bei 79'000,00 CHF. Bei 77'700,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 152 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 40,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 1,27 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'864,00 CHF belaufen.
Die Lindt-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3'173,54 CHF je Lindt-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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