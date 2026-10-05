Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Lindt-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 78'200,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'452 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 78'200,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 79'000,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 11 Aktien.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 68,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78'200,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 0,00 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'864,00 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'174,73 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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