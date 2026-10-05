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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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05.10.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Nachmittag schwächer

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Lindt gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 78'200,00 CHF abwärts.

Lindt
76908.33 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 78'200,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'466 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 78'000,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79'000,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159 Lindt-Aktien.

Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 68,80 Prozent wieder erreichen. Bei 78'000,00 CHF fiel das Papier am 05.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 0,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'864,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'174,73 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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