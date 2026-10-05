Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.10.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Lindt gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 78'400,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 78'400,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'483 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 78'000,00 CHF. Bei 79'000,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 96 Lindt-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,37 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 78'000,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'864,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.
Lindt wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.
Experten taxieren den Lindt-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3'174,73 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Aktien von Lindt & Sprüngli und Barry im Fokus: Schokoladenindustrie hat laut Experten das Schlimmste hinter sich
Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
12:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Mittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung (AWP)
|
29.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn leicht aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.