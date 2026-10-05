Lindt Aktie News: Lindt am Mittag mit Kurseinbussen

Um 12:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 78'400,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'483 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 78'000,00 CHF. Bei 79'000,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 96 Lindt-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,37 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 78'000,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'864,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.

Lindt wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Experten taxieren den Lindt-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3'174,73 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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