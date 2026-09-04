Lindt Aktie News: Lindt am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 89'000,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Die Lindt-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89'000,00 CHF aus. Mit einem Wert von 88'900,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9 Lindt-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,31 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2026 Kursverluste bis auf 87'000,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 2,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'853,81 CHF belaufen.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'239,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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