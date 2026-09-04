Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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04.09.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 88'300,00 CHF.
Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 88'300,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'215 Punkten realisiert. Die Lindt-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87'600,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88'900,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120 Lindt-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 33,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2026 bei 87'000,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,47 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'853,81 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'239,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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