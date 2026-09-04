Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 88'300,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'215 Punkten realisiert. Die Lindt-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87'600,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88'900,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 33,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2026 bei 87'000,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,47 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'853,81 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'239,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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