Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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04.09.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt gewinnt am Mittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lindt. Zuletzt sprang die Lindt-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 88'700,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 88'700,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'218 Punkten notiert. Die Lindt-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89'000,00 CHF aus. Bei 88'900,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 59 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132'000,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Gewinne von 48,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87'000,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 1,92 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'853,81 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'239,77 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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