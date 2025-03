Lindt Aktie News: Lindt am Mittag auf Höhenflug

Im SIX SX-Handel gewannen die Lindt-Papiere um 12:28 Uhr 6,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'246 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Lindt-Aktie sogar auf 117'600,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110'000,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 238 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 117'600,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97'000,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1'400,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'487,39 CHF aus.

Die Lindt-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 10.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2'813,64 CHF je Lindt-Aktie belaufen.

