|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt reagiert am Vormittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lindt. Zuletzt konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 88'200,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 88'200,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'815 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Lindt-Aktie bei 88'200,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 87'600,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10 Lindt-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130'400,00 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 13,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'864,68 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'162,00 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Aktien von Lindt & Sprüngli und Barry im Fokus: Schokoladenindustrie hat laut Experten das Schlimmste hinter sich
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
16:29
|Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|Lindt Aktie News: Lindt gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
26.10.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.