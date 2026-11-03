Lindt Aktie News: Lindt reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 88'200,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'815 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Lindt-Aktie bei 88'200,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 87'600,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10 Lindt-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130'400,00 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 13,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'864,68 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'162,00 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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