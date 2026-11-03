Lindt Aktie News: Lindt gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 88'400,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Die Lindt-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88'500,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 87'600,00 CHF. Bisher wurden heute 44 Lindt-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130'400,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,51 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77'500,00 CHF am 05.10.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 12,33 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'864,68 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'162,00 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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