Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Vormittag auf rotes Terrain

Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 89'900,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'172 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 89'900,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90'400,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 132'000,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,83 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.09.2026 bei 89'500,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 0,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1'853,81 CHF. Im Vorjahr hatte Lindt 1'800,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'239,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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