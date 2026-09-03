Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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03.09.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lindt. Zuletzt fiel die Lindt-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 87'700,00 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 87'700,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'195 Punkten steht. Die Lindt-Aktie sank bis auf 87'000,00 CHF. Bei 90'400,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 89 Lindt-Aktien den Besitzer.
Bei 132'000,00 CHF markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 87'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'853,81 CHF aus.
Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'239,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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