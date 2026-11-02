Lindt Aktie News: Lindt am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Lindt konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 86'700,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'744 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lindt-Aktie bisher bei 86'700,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86'500,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7 Lindt-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 130'400,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 50,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2026 Kursverluste bis auf 77'500,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1'864,68 CHF. Im Vorjahr hatte Lindt 1'800,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Lindt-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3'162,00 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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