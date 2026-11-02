Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag im Aufwind

Das Papier von Lindt legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 86'800,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lindt-Aktie bei 87'500,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86'500,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 71 Lindt-Aktien den Besitzer.

Bei 130'400,00 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 50,23 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 12,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'864,68 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'162,00 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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