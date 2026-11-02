Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagmittag fester

Um 12:28 Uhr stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 86'800,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'825 Punkten steht. Die Lindt-Aktie zog in der Spitze bis auf 87'300,00 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86'500,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 33 Lindt-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130'400,00 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,23 Prozent. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'864,68 CHF.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'162,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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