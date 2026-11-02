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02.11.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagmittag fester
Die Aktie von Lindt gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 86'800,00 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 86'800,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'825 Punkten steht. Die Lindt-Aktie zog in der Spitze bis auf 87'300,00 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86'500,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 33 Lindt-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 130'400,00 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,23 Prozent. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'864,68 CHF.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'162,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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