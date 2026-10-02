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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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02.10.2026 09:29:00

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Vormittag schwächer

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 80'000,00 CHF.

Lindt
78651.00 CHF -0.97%
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Die Lindt-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 80'000,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'342 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 79'900,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 79'900,00 CHF. Bisher wurden heute 5 Lindt-Aktien gehandelt.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 65,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'864,00 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Am 07.03.2028 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'193,55 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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