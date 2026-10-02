Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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02.10.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lindt-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 79'300,00 CHF abwärts.
Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 79'300,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'438 Punkten steht. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78'700,00 CHF nach. Bei 79'900,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159 Stück gehandelt.
Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 66,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78'700,00 CHF am 02.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'864,00 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'193,55 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Lindt am 02.10.2026
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