Lindt Aktie News: Lindt verteidigt am Mittag Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lindt-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 80'100,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lindt-Aktie bei 80'400,00 CHF. Im Tief verlor die Lindt-Aktie bis auf 79'600,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79'900,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 48 Lindt-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 39,32 Prozent niedriger. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79'500,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 0,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'864,00 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'193,55 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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