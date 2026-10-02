Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.10.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt verteidigt am Mittag Tendenz
Die Aktie von Lindt hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Lindt-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 80'100,00 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Lindt-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 80'100,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lindt-Aktie bei 80'400,00 CHF. Im Tief verlor die Lindt-Aktie bis auf 79'600,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79'900,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 48 Lindt-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 39,32 Prozent niedriger. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79'500,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 0,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'864,00 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.
In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'193,55 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Aktien von Lindt & Sprüngli und Barry im Fokus: Schokoladenindustrie hat laut Experten das Schlimmste hinter sich
Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
02.10.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Lindt Aktie News: Lindt verteidigt am Mittag Tendenz (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung (AWP)
|
29.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zu heiss für Schokolade: Lindt&Sprüngli kappt Umsatzziel erneut (AWP)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Lindt am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.