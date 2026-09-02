Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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02.09.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Lindt hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Lindt-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 90'700,00 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Lindt-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 90'700,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'145 Punkten liegt. Die Lindt-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90'700,00 CHF. Die Lindt-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90'000,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90'000,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5 Lindt-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 1,32 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'853,81 CHF belaufen.
Die Lindt-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'239,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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