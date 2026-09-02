Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 89'800,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'153 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 89'500,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 90'000,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 109 Lindt-Aktien den Besitzer.

Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,99 Prozent. Am 01.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89'500,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 0,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'853,81 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'239,77 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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