Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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02.09.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 89'700,00 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 89'700,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'091 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 89'700,00 CHF. Bei 90'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 52 Lindt-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 47,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 89'500,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,22 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'853,81 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'239,77 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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