Lindt Aktie News: Lindt steigt am

Um 12:28 Uhr wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 104'700,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 13'840 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Lindt-Aktie bis auf 106'600,00 CHF. Bei 103'400,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 31 Lindt-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.03.2024 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2022 2'360,38 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch