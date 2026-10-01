Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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01.10.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Lindt gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 81'700,00 CHF.
Die Lindt-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 81'700,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'456 Punkten steht. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 81'500,00 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82'500,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 61 Lindt-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 61,57 Prozent wieder erreichen. Bei 80'700,00 CHF fiel das Papier am 30.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'864,00 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'198,15 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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