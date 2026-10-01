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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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01.10.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Kurseinbussen

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lindt. Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 80'700,00 CHF.

Lindt
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Die Lindt-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 80'700,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lindt-Aktie bis auf 80'200,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82'500,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 277 Aktien.

Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 63,57 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 80'200,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 0,62 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'864,00 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'198,15 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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