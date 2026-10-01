Lindt Aktie News: Lindt am Mittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 80'700,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'385 Punkten steht. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 80'300,00 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82'500,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 146 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132'000,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 38,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80'300,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 0,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'864,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'198,15 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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