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01.09.2026 09:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Lindt. Im SIX SX-Handel kam die Lindt-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 90'200,00 CHF.

Lindt
89535.00 CHF -0.75%
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Die Lindt-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 90'200,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'152 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lindt-Aktie bei 91'000,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lindt-Aktie bis auf 89'900,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 91'000,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,34 Prozent. Am 01.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89'900,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,33 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'853,81 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'239,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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