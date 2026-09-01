Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 90'700,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten tendiert. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91'000,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91'000,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 68 Lindt-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 45,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89'500,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'853,81 CHF belaufen.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'239,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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