SMI 13’800 -0.1%  SPI 19’020 -0.1%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 4’993 0.3%  Bitcoin 51’840.9565 1.0%  Dollar 0.8 0.4%  Öl 71.9 2.2% 
Lindt weist Vorwürfe zu Champs-Élysées-Werbespot entschieden zurück

Bern (awp/sda/afp) - Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Urheberrechtsverletzung zurückgewiesen. Die Schweizer Firma hatte Bilder der Beleuchtung der Champs-Élysées in einer Fernsehwerbung verwendet.

"Wir weisen die Vorwürfe des unlauteren Wettbewerbs sowie des parasitären Verhaltens im Zusammenhang mit einer kurzen, künstlerischen Sequenz aus einem Fernsehwerbespot aus dem Jahr 2018 entschieden zurück", schrieb ein Mediensprecher des Schokoladenherstellers auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag.

Lindt & Sprüngli ist am Mittwoch laut einem Urteil des Berufungsgerichts von Paris verurteilt worden, dem Comité Champs-Élysées 500'000 Euro Schadenersatz zu zahlen.

Lindt hat zwar vor Jahrzehnten den Namen Champs-Élysées für seine Schokoladenlinie angemeldet, aber das Comité beanstandet die Ausstrahlung eines Fernsehwerbespots, der die Beleuchtung "mit realistischem Aussehen" und "Ähnlichkeiten" mit den Lichtinstallationen der Jahre 2014 bis 2017 zeigt, wie aus dem Urteil vom 6. Februar hervorgeht, das von der Website L'Informé veröffentlicht wurde.

Der Schweizer Konzern wurde daher vor dem Gericht in Paris wegen "Verletzung des Urheberrechts an der glitzernden Version der Beleuchtung der Champs-Élysées und hilfsweise wegen Parasitismus" verklagt.

Das Komitee betont, dass diese Beleuchtungen mit erheblichen Investitionen verbunden seien. Sie führten zu zahlreichen Verwertungen und Partnerschaften, für die Unternehmen Lizenzgebühren zahlen.

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

