Lindt-US-Tochter Ghirardelli ruft Getränkepulver wegen Salmonellengefahr zurück

San Leandro/Zürich (awp) - Die zum Schweizer Schokoladenkonzern Lindt & Sprüngli gehörende US-Tochter Ghirardelli hat bestimmte Getränkepulver vorsorglich zurückgerufen. Grund ist ein mögliches Salmonellenrisiko durch verunreinigtes Milchpulver eines Zulieferers, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Auslöser ist ein Rückruf von Milchpulver durch das Unternehmen California Dairies. Dieses Milchpulver war an einen Drittproduzenten geliefert und als Zutat in den Getränkepulvern verwendet worden.

Betroffen sind laut Ghirardelli verschiedene Kakao-, Frappé- und Mischpulver in Grosspackungen für Gastronomie und Grosskunden. Teilweise könnten die Produkte auch online an Konsumenten verkauft worden sein.

Erkrankungen sind bislang nicht bekannt. Salmonellen können vor allem bei Kindern, älteren oder geschwächten Menschen schwere Infektionen auslösen. Typische Symptome sind Durchfall, Fieber und Bauchschmerzen.

Lindt & Sprüngli hatte Ghirardelli im Jahr 1998 übernommen. Die 1852 von einem italienischen Chocolatier gegründete Firma ist laut eigenen Angaben die am längsten ununterbrochen tätige Schokoladenmanufaktur in den USA. Die UBS geht in einem Kommentar davon aus, dass die vom Rückruf betroffenen Produkte nur einen kleinen Teil des Konzernumsatzes ausmachen.

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