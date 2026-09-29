Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
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29.09.2026 16:18:00
Lindt und Sprüngli: Hohe Schokoladenpreise schrecken Kunden ab, Aktie fällt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
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|Schwacher Handel: SLI am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
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29.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
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29.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
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29.09.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
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29.09.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
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29.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI mittags im Aufwind (finanzen.ch)
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29.09.26
|Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
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Inside ETF
Lindt am 29.09.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt pendelt am Mittwoch um die Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts geht. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.