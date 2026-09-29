Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
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29.09.2026 16:18:00
Lindt und Sprüngli: Aktie stürzt nach Umsatzwarnung. Hohe Preise schrecken Kunden ab
Aktie verliert deutlich, der Konzern reagiert mit kleineren Packungen und einem Einstellungsstopp.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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