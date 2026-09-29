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Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767

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29.09.2026 16:18:00

Lindt und Sprüngli: Aktie stürzt nach Umsatzwarnung. Hohe Preise schrecken Kunden ab

Lindt
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Konsumflaute, Rekordpreise für Kakao und ein heisser Sommer bremsen Lindt & Sprüngli. Der Schweizer Chocolatier senkt seine Umsatzprognose erneut. Die Aktie verliert deutlich, der Konzern reagiert mit kleineren Packungen und einem Einstellungsstopp.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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