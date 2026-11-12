|Machtkonzentration
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12.11.2026 17:10:36
Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage
Der Vermögensverwalter Deutsche Asset Management fordert bei Lindt&Sprüngli eine stärkere unabhängige Kontrolle des Verwaltungsrats.
"Lindt & Sprüngli ist immer noch ein Börsenunternehmen und keine Privatschatulle", sagte Hendrik Schmidt, Head of Stewardship und Governance-Experte beim Deutschen Asset Manager im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft".
So hielten etwa die von Tanner präsidierten Vorsorgeeinrichtungen rund 15 Prozent der Lindt-Anteile. Zusammen mit seinen eigenen Aktien vereine Tanner daher etwa 18 Prozent der Stimmrechte. Diesem Einfluss stehe keine ausreichende Zahl unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder gegenüber.
Schmidt erwartet von Lindt einen konkreten Plan für die Erneuerung des Verwaltungsrats. Als mögliche Massnahmen nennt er eine Begrenzung der Amtszeit auf zehn Jahre sowie die Einführung eines sogenannten Lead Independent Director. Dieser könnte eine unabhängige Kontrolle innerhalb des Gremiums sicherstellen.
Sollten bis zur nächsten Generalversammlung keine überzeugenden Lösungen vorliegen, könnten sich nach Einschätzung von Schmidt auch andere institutionelle Investoren kritischer positionieren. Für die Generalversammlung 2027 stellt Schmidt eine Unterstützung Tanners infrage.
"Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass sich unsere Analyse von den Vorjahren unterscheidet." An der letzten Generalversammlung hatte Tanner mit 84 Prozent das schwächste Wahlergebnis aller Verwaltungsratsmitglieder erzielt.
Auch bei der verfehlten Preispolitik sieht Schmidt den Verwaltungsrat in der Verantwortung. Als exekutiver Verwaltungsratspräsident sei Tanner stärker in die Strategie und deren Umsetzung eingebunden als ein nicht-exekutiver Präsident.
Entweder habe das Gremium die Fehlentwicklung erkannt, aber nicht ausreichend gegengesteuert, oder es habe zu spät reagiert und damit seine Aufsichtspflicht vernachlässigt. Es stelle sich deshalb die Frage, weshalb die Verantwortung nicht auch auf Verwaltungsratsebene Konsequenzen habe.
Die Deutsche Asset Management gehört zu den 15 grössten institutionellen Investoren des Schokoladenherstellers, hält aber weniger als ein Prozent des Aktienkapitals.
Die Lindt-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 1,61 Prozent höher bei 88'400 Franken.
ra/yz
Zürich (awp)
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