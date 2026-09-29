Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.0%  SPI 19’759 -0.1%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’374 -0.1%  Euro 0.9468 0.1%  EStoxx50 6’301 0.0%  Gold 4’131 0.4%  Bitcoin 69’398 -0.1%  Dollar 0.8334 0.2%  Öl 107.3 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Sandoz-Aktie: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
SpaceX-Aktie höher: Starship erreicht erstmals Erdumlaufbahn
Boeing-Aktie etwas höher: Neue Probleme bei 737 Max – Starliner soll 2028 wieder Astronauten zur ISS bringen
Wachstumseinbruch bei Lindt&Sprüngli: Konzern muss Prognose drastisch senken - Aktie im Blick
AMD-Aktie: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
Suche...

Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 07:00:15

Lindt & Sprüngli passt Ausblick für Umsatzwachstum 2026 an

Lindt
88755.10 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Lindt & Sprüngli passt Ausblick für Umsatzwachstum 2026 an

29.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung: Angepasster Ausblick für das Gesamtjahr 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 

  • Lindt & Sprüngli passt ihren Ausblick für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 von 4–6% auf 0–2% an. Die Verbesserung der EBIT-Marge um 20–40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr wird bestätigt

  • Infolge hoher Preissensibilität auf Konsumentenseite liegen Auftragsvolumen insbesondere im saisonalen Geschäft in einigen europäischen Märkten unter den Erwartungen; zusätzlich wirkte sich die extreme Hitze im Sommer negativ auf die Umsätze in Europa aus 

  • Robustes Wachstum in wichtigen Märkten wie Nordamerika und Asien

  • Die Gruppe geht davon aus, 2027 positives Volumenwachstum zu erzielen – dank höherer Markeninvestitionen, ihrer Innovationskraft, einer angepassten Preisstrategie sowie Kosteneinsparungen und tieferen Kakaopreisen

  • Die Gruppe bestätigt ihre mittel- bis langfristigen Ziele ab 2028 

Kilchberg, 29. September 2026 – Lindt & Sprüngli hat ihren Jahresausblick für das organische Umsatzwachstum 2026 von 4–6% auf 0–2% angepasst. Die verhaltene Konsumentenstimmung und gestiegene Preissensibilität haben zu tiefer als erwarteten Auftragsvolumen vor allem im saisonalen Geschäft geführt – insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Darüber hinaus hat sich die extreme Hitze diesen Sommer in Europa negativ auf den Umsatz der gesamten Schokoladenindustrie ausgewirkt. Die Gruppe bestätigt ihre Erwartungen für eine verbesserte EBIT-Marge im Jahr 2026 um 20–40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr sowie ihre strategischen mittel- bis langfristigen Wachstumsziele ab 2028, basierend auf einer angepassten Preisstrategie und konsequentem Kostenmanagement. 

Adalbert Lechner, Group CEO von Lindt & Sprüngli: “Die notwendigen Preiserhöhungen infolge der historisch hohen Kakaopreise und die verhaltene Konsumentenstimmung führten in einigen europäischen Märkten zu tiefer als erwarteten Auftragsvolumen, insbesondere im saisonalen Geschäft. Die extreme Hitze diesen Sommer wirkte sich zusätzlich negativ auf den Umsatz in Europa aus. Während die Nachfrage insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Österreich schwächer ausfiel, sind wir in wichtigen Märkten wie Nordamerika und Asien robust gewachsen. Nachdem die Kakaopreise gegenüber ihren historischen Höchstständen inzwischen nachgegeben haben, erwarten wir, dass sich auch der Kostendruck in den kommenden Monaten wieder schrittweise normalisiert. Wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage erholt und wir 2027 ein positives Volumenwachstum erzielen werden – dank unserer angepassten Preisstrategie, höherer Markeninvestitionen, unserer Innovationskraft sowie konsequentem Kostenmanagement, unterstützt durch unsere starke Bilanz und unseren anhaltend robusten Free Cashflow.” 

Mittel- bis langfristige Ziele bestätigt

Die Gruppe bestätigt ihre mittel- bis langfristigen Ziele, ab 2028 ein organisches Umsatzwachstum von 6–8% zu erwirtschaften und ihre EBIT-Marge um jährlich 20–40 Basispunkte zu verbessern. Wie üblich wird die Gruppe ihren Finanzausblick für 2027 im ersten Quartal 2027 veröffentlichen. Der Trend zum Genuss von Premium-Schokolade wird langfristig anhalten und die Position von Lindt & Sprüngli als weltweiter Marktführer im Premiumschokoladensegment untermauern. 

Nächste Veröffentlichung: Umsatz 2026, Dienstag, 19. Januar 2027, 7:00 Uhr CET

Medienkontakt | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com
Investorenkontakt | +41 44 716 25 37 | investors@lindt.com

Über Lindt & Sprüngli
Seit über 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 41 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von rund 100 Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 650 eigene Shops. Mit rund 15,500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2025 einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Seit 2008 ist das Lindt & Sprüngli Farming Program unser Standard für die verantwortungsvolle Beschaffung von Kakao. 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
8802 Kilchberg
Schweiz
Telefon: + 41 44 716 25 37
E-Mail: investors@lindt.com
Internet: www.lindt-spruengli.com
ISIN: CH0010570759, CH0010570767
Valorennummer: 1057075, 1057076
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2406660

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406660  29.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
27.02.26 Lindt Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

28.09.26 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
28.09.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
28.09.26 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
28.09.26 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
28.09.26 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 SRB97U
Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Burckhardt-Aktie stabil: Konzern liefert Kompressoren für Gasturbinen-Prüfstand

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.