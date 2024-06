Lindner will auch den Kinderfreibetrag erhöhen - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will nach einem Zeitungsbericht in Sachen Steuerentlastung nachlegen und den Kinderfreibetrag rückwirkend um 228 Euro auf 9.540 Euro für dieses Jahr erhöhen und ihn insgesamt in drei Schritten bis auf 9.756 Euro anheben. "Die Mutmassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Finanzminister Lindner könne sich hier in der Koalition nicht durchsetzen, sind aus der Luft gegriffen", hiess es in Lindners Ministerium laut dem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den Lindner selbst über den Kurznachrichtendienst X weiterverbreitete.

Auch die Anhebung des Kinderfreibetrages sei verfassungsrechtlich zwingend geboten. Aufgrund der unerwartet starken Erhöhung des Regelbedarfs der Grundsicherung sei ein "Nachschlag" nötig. Lindner hatte erst am Vortag neue Steuerpläne angekündigt, die neben einer Anhebung des Grundfreibeitrags für 2024 bis 2026 eine Verschiebung des Steuertarifs nach rechts zum Abbau der kalten Progression vorsehen. Damit sind nach seinen Angaben bis 2026 Steuererleichterungen von über 23 Milliarden Euro verbunden. Bei den Koalitionspartnern SPD und Grüne war dies auf Kritik gestossen.

June 06, 2024 11:02 ET (15:02 GMT)