Lindner: Werden bis 2026 rund 200 Milliarden in Klimaschutz stecken

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bis 2026 rund 200 Milliarden Euro für Klimaschutzmassnahmen ausgeben. Das sagte er am Sonntagabend in der ARD. Die Gelder sollen in Klimaschutz, Ladeinfrastruktur, Wasserstoff-Technologie, die Modernisierung der Industrie, auch die Abschaffung der EEG-Umlage fliessen.

"200 Milliarden Euro an Mitteln für die Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. Da ist die Aufgabe, dieses Geld einmal sinnvoll einzusetzen", sagte Lindner im "Bericht aus Berlin" der ARD. "Und hier bin ich jetzt gespannt auf Vorschläge, das Planungsrecht zu beschleunigen, die Bürokratie abzubauen, damit diese gewaltigen Mittel sinnvoll eingesetzt werden können."

Die Bundesregierung will Deutschland bis 2045 klimaneutral machen. Dazu soll die erneuerbare Energien wie Solar- und Windanlagen massiv ausgebaut werden.

March 07, 2022 02:19 ET (07:19 GMT)