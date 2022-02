Lindner: Internationale Finanzstabilität wird bei G20 grosse Rolle spielen

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) rechnet mit einer breiten Debatte über Finanzstabilität beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) am Donnerstag und Freitag. "Das Thema der internationalen Finanzstabilität wird natürlich beim G20-Treffen eine grosse Rolle spielen", sagte Lindner bei einem Statement in Berlin. "Die Inflation und die Reaktionen darauf sind ja gerade auch für viele Low-Income-Countries ausgesprochen herausfordernd", betonte er.

Im Zuge der deutschen Präsidentschaft in der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) seien globale makroökonomische Entwicklungen eine der Prioritäten. "Deshalb ist die Erwartung, dass sich dies auch natürlich widerspiegelt im Abschlusskommunique von Freitag", sagte der Bundesfinanzminister.

Lindner wird laut seinem Ministerium nicht persönlich zu dem in Jakarta geplanten G20-Treffen reisen, sondern virtuell daran teilnehmen. Anders als ursprünglich geplant richtet der indonesische G20-Vorsitz Presseberichten zufolge nun angesichts der weltweiten Omikron-Welle ein hybrides Treffen aus - in Jakarta und per Video-Zuschaltung vieler Teilnehmer. Auf der Tagesordnung stehen laut dem indonesischen Finanzministerium vor allem auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Themen sollen demnach neben Exitstrategien zur Unterstützung der Erholung und der Bekämpfung schädigender Nachwirkungen der Krise auch Zahlungssysteme im digitalen Zeitalter, nachhaltige Finanzen, digitale finanzielle Inklusion sowie internationale Besteuerung sein.

