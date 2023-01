Lindner gratuliert neuem Kabinettskollegen Boris Pistorius

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat auf dem Kurznachrichtendienst Twitter dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) zu einem neuen Posten im Bundeskabinett gratuliert. Bislang hatte es in Medienberichten geheissen, dass Pistorius die Nachfolge der scheidenden Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) antreten wird. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dies bislang noch nicht bestätigt.

"Gratulation an meinen neuen Kabinettskollegen Boris Pistorius. Vor allem mit der Umsetzung des Sondervermögens liegt eine grosse Aufgabe vor uns - ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit zwischen @BMF_Bund und @BMVg_ Bundeswehr ", erklärte Lindner auf Twitter.

Lambrecht hatte am Montag nach monatelanger Kritik an ihrer Tätigkeit im Verteidigungsministerium und an ihrem Kommunikationsstil ihren Rücktritt erklärt. Scholz hatte ihr daraufhin für ihre Arbeit gedankt und eine sehr schnelle Ankündigung zu ihrer Nachfolge in Aussicht gestellt.

Der 62-jährige Pistorius ist seit rund zehn Jahren in Niedersachen Innenminister. Sollte er nach Berlin ins Bundeskabinett wechseln, wäre damit die von Scholz angestrebte Parität im Kabinett beendet.

